Non ti vaccini contro il covid? Allora niente cure gratis (Di martedì 15 dicembre 2020) Linea intransigente di San Marino: chi non segue la profilassi – che è gratuita e facoltativa – avrà una restrizione alle cure in caso di contagio. . La Repubblica di San Marino ha deciso di seguire una linea decisamente intransigente nei confronti di chi si rifiuterà L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 dicembre 2020) Linea intransigente di San Marino: chi non segue la profilassi – che è gratuita e facoltativa – avrà una restrizione allein caso di contagio. . La Repubblica di San Marino ha deciso di seguire una linea decisamente intransigente nei confronti di chi si rifiuterà L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

meb : Italia Viva chiede un piano vaccini serio, che non si alzino le tasse, che siano garantiti i lavoratori meno tutela… - RobertoBurioni : Non conosciamo gli effetti a lungo termine di questo vaccino, anche se sperimentazioni umane limitate su altri vacc… - lastknight : Ok la comunicazione (mi da il pane), ma a nessuno è venuto in mente che forse è il momento di cose SERIE e compite,… - fabpergio : RT @PButtafuoco: Scansatecene. Non sia mai. Ma questi gazebo-primule per i vaccini già fanno pendant coi banchi a rotelle? - Mariagi22629904 : RT @meb: Italia Viva chiede un piano vaccini serio, che non si alzino le tasse, che siano garantiti i lavoratori meno tutelati, che si abba… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vaccini Vaccino Covid, «Pfizer e Moderna da sole non bastano per proteggere la Ue» Corriere della Sera Arrivati altri 2.430 vaccini antinfluenzali in Versilia ma l’obiettivo iniziale è ancora lontano

Promesse 45.000 dosi: per ora sono un miraggio. E questi sono gli ultimi giorni buoni prima del picco stagionale ... "Sui vaccini antinfluenzali il ritardo delle Regioni"

L’ad di Seqirus Italia, Maura Cambiaggi dal quartier generale di San Martino "Siamo in emergenza, non ci aspettavamo tante richieste. Uno sforzo enorme" ... Promesse 45.000 dosi: per ora sono un miraggio. E questi sono gli ultimi giorni buoni prima del picco stagionale ...L’ad di Seqirus Italia, Maura Cambiaggi dal quartier generale di San Martino "Siamo in emergenza, non ci aspettavamo tante richieste. Uno sforzo enorme" ...