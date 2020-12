Natale, nuova stretta (e Dpcm) in arrivo: le ipotesi (Di martedì 15 dicembre 2020) Chiudere tutto o solo in parte, il governo è ancora diviso sulle feste di Natale. C’è chi auspica una chiusura totale del paese – sulla falsa riga del lockdown generale imposto dalla Germania – chi invece pensa che una misura così drastica possa non essere capita dai cittadini. L’obiettivo comune è evitare una possibile terza ondata, le modalità spaccano però l’esecutivo che in giornata dovrebbe varare la decisione finale in concerto con il Comitato tecnico scientifico. Gli esperti del Cts hanno evidenziato possibili criticità in caso di allentamento delle misure restrittive nei giorni festivi. La paura è proiettata al 7 gennaio, quando il paese tornerebbe a riversare nelle strade milioni di cittadini diretti a lavoro o nelle scuole riparte. Per questo nuove misure restrittive appaiono certe: rimane da capire però l’entità della stretta. Le ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Chiudere tutto o solo in parte, il governo è ancora diviso sulle feste di. C’è chi auspica una chiusura totale del paese – sulla falsa riga del lockdown generale imposto dalla Germania – chi invece pensa che una misura così drastica possa non essere capita dai cittadini. L’obiettivo comune è evitare una possibile terza ondata, le modalità spaccano però l’esecutivo che in giornata dovrebbe varare la decisione finale in concerto con il Comitato tecnico scientifico. Gli esperti del Cts hanno evidenziato possibili criticità in caso di allentamento delle misure restrittive nei giorni festivi. La paura è proiettata al 7 gennaio, quando il paese tornerebbe a riversare nelle strade milioni di cittadini diretti a lavoro o nelle scuole riparte. Per questo nuove misure restrittive appaiono certe: rimane da capire però l’entità della. Le ...

