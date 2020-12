Matrimonio a Prima Vista, Danielle e Cody: divorzio lampo (Di martedì 15 dicembre 2020) Danielle e Cody hanno divorziato appena un anno dopo il reality show Matrimonio a Prima Vista, in cui si erano sposati. (Instagram)Nel 2017 furono i protagonisti dell’edizione americana di Matrimonio a Prima Vista: Danielle DeGroot e Cody Knapek hanno annunciato il loro divorzio dopo un anno di Matrimonio. In molti si chiedono che fine facciano i personaggi dei reality. Nel caso di Danielle e Cody, ma anche di altri, le loro nozze non sembravano una vera farsa. Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista: Anthony e Ashley di nuovo genitori Invece tali si sono rivelate: ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020)hanno divorziato appena un anno dopo il reality show, in cui si erano sposati. (Instagram)Nel 2017 furono i protagonisti dell’edizione americana diDeGroot eKnapek hanno annunciato il lorodopo un anno di. In molti si chiedono che fine facciano i personaggi dei reality. Nel caso di, ma anche di altri, le loro nozze non sembravano una vera farsa. Leggi anche:: Anthony e Ashley di nuovo genitori Invece tali si sono rivelate: ...

