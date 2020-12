Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee in una serie tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La coppia composta da Pamela Anderson e Tommy Lee sarà interpretata da Lily James e Sebastian Stan in una serie destinata a Hulu. Lily James e Sebastian Stan saranno i protagonisti della serie Pam & Tommy interpretando la coppia composta da Pamela Anderson e Tommy Lee. Il progetto seguirà la travagliata storia d'amore della coppia, dando spazio anche allo scandalo del sex tape rubato alle due celebrità e apparso online senza il loro consenso. Pam & Tommy sarà un progetto destinato a Hulu e nel cast dello show ci sarà anche Seth Rogen nella parte dell'uomo che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La coppia composta daLee sarà interpretata dain unadestinata a Hulu.i protagonisti dellaPam &interpretando la coppia composta daLee. Il progetto seguirà la travagliata storia d'amore della coppia, dando spazio anche allo scandalo del sex tape rubato alle due celebrità e apparso online senza il loro consenso. Pam &sarà un progetto destinato a Hulu e nel cast dello show ci sarà anche Seth Rogen nella parte dell'uomo che ...

Pam & Tommy si concentrerà sulla vorticosa relazione dei protagonisti, a partire dal matrimonio avvenuto dopo sole 96 ore dalla conoscenza.