“La mia lotta tra la vita e la morte”: il racconto in lacrime di Amadeus per la grave malattia (Di martedì 15 dicembre 2020) Ormai di lui sappiamo quasi tutto. Quasi. Amadeus è un conduttore molto amato e nonostante i suoi sforzi per rimanere ai margini del gossip, la sua storia coronata in matrimonio religioso con Giovanna Civitillo lo pone sempre nell'occhio attentissimi dei fan. Il conduttore però ha deciso di aprire il suo cuore in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi e di parlare del suo dramma segreto, un ricordo triste che l’ha segnato nel profondo ma che ha superato con grande forza e coraggio. In pochi lo sanno, ma Amadeus ha dovuto combattere duramente per la sua vita. A soli 7 anni infatti si è ammalato di nefrite, l'infiammazione del rene, ed è stato ricoverato per mesi interi in ospedale. Ho lottato tra la vita e la morte. I suoi genitori hanno pregato tanto per la sua ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 dicembre 2020) Ormai di lui sappiamo quasi tutto. Quasi.è un conduttore molto amato e nonostante i suoi sforzi per rimanere ai margini del gossip, la sua storia coronata in matrimonio religioso con Giovanna Civitillo lo pone sempre nell'occhio attentissimi dei fan. Il conduttore però ha deciso di aprire il suo cuore in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi e di parlare del suo dramma segreto, un ricordo triste che l’ha segnato nel profondo ma che ha superato con grande forza e coraggio. In pochi lo sanno, maha dovuto combattere duramente per la sua. A soli 7 anni infatti si è ammalato di nefrite, l'infiammazione del rene, ed è stato ricoverato per mesi interi in ospedale. Hoto tra lae la. I suoi genitori hanno pregato tanto per la sua ...

