Inter-Napoli | i convocati di Gattuso | c’è Zielinski

(Di martedì 15 dicembre 2020) Gennaroha diramato l’elenco dei giocatoriin vista del match che vedrà il suodi scena a San Siro contro l’. Il tecnico dei partenopei non deve fare i conti con particolari assenze, se non quella pesante di Osimhen. Di seguito la lista dei: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz,, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne. SportFace.

