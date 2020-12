“Il mondo soffrirà ancora E lui…” 2021 | le pessime profezie di Baba Vanga La stessa che aveva ‘previsto’ 11 settembre e altri disastri per chi ci crede

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Prima di iniziare a leggere è bene chiarire una cosa: la chiaroveggenza non è equiparabile a una scienza propriamente detta. La maggior parte della volte si risolve in una bolla di sapone, fondata come la convinzione dell’assiduo giocatore di gratta e vinci che la prossima sarà la volta buona. Che sotto la patina argentata si nascondono cioè centinaia di fanta milioni per godersi una vecchiaia serena e magari cambiare tipo di scommessa: magari trotto o galoppo. E però qualcosa di vero, oltre la fascinazione verso l’ignoto, sembra ci sia. Casualità o cosa nessuno lo sa, fatto sta che alcuni mistici non smettono di solleticare il nostro interesse. Dal super inflazionato Nostradamus (presto testimonial anche di caramelle per bambini e portapranzi in alluminio) ala mistica bulgara sempre più al centro delle attenzioni. Un po’ per il suo aspetto ...