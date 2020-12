"Il governo non è chiaro, a Natale perdiamo un quinto del fatturato" (Di martedì 15 dicembre 2020) In questo Natale c’è voglia di spendere la quota di risparmio forzoso messo via durante il 2020, ma visto che il governo non dà messaggi chiari, le spese legate alle tredicesime potrebbe calare del 12% rispetto allo scorso anno e quelle dei regali del 18%. HuffPost ha fatto un primo bilancio della situazione di consumatori ed esercenti alla soglia delle feste con Mariano Bella, a capo del Centro studi di Confcommercio. “All’interno di un quadro macroeconomico fortemente deteriorato – perderemo 150 miliardi di Pil nel corso del 2020 – temo che non saremo in grado di rivedere a rialzo le nostre previsioni”. Il corno della questione sta nell’andamento della curva dei contagi e, appunto, nell’atteggiamento “ondivago e contradditorio dell’Esecutivo”, che non fa altro che alimentare l’incertezza, uno dei principali freni ai consumi. Per fare un esempio, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) In questoc’è voglia di spendere la quota di risparmio forzoso messo via durante il 2020, ma visto che ilnon dà messaggi chiari, le spese legate alle tredicesime potrebbe calare del 12% rispetto allo scorso anno e quelle dei regali del 18%. HuffPost ha fatto un primo bilancio della situazione di consumatori ed esercenti alla soglia delle feste con Mariano Bella, a capo del Centro studi di Confcommercio. “All’interno di un quadro macroeconomico fortemente deteriorato – perderemo 150 miliardi di Pil nel corso del 2020 – temo che non saremo in grado di rivedere a rialzo le nostre previsioni”. Il corno della questione sta nell’andamento della curva dei contagi e, appunto, nell’atteggiamento “ondivago e contradditorio dell’Esecutivo”, che non fa altro che alimentare l’incertezza, uno dei principali freni ai consumi. Per fare un esempio, ...

marattin : Il governo deve essere sempre pronto a nuove strette per tutelare la salute pubblica. Possibilmente però sulla base… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82) Domanda al governo sui 31 miliar… - ferrazza : Sul Fatto, in prima pagina, non si fa cenno alla cosiddetta norma Salva Mediaset. Chissà se ci fossero stati Berlus… - casto_lorenzo : RT @Antonio_Tajani: Se il governo cadrà, il centro-destra deciderà unito sul da farsi. Non voteremo la legge di Bilancio ma cercheremo di c… - WalterCabrini : @GiovanniCagnol1 Non è solo un problema di questo governo (che sono sicuramente impreparati). Il problema basilare… -