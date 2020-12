Il baule di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Benritrovati, è incominciato il conto alla rovescia al Natale. Tra dieci giorni imbandiremo le nostre tavole e ci ritroveremo, seppur in forma ristrettissima, a festeggiare la nascita di Gesù bambino. E allora da oggi in avanti vi darò delle ricette veloci, facili e deliziose che vi faranno fare una gran figura! Partiamo con la mia crostata ai frutti di bosco. INGREDIENTI 300 gr di farina 00 150 gr di burro 150 gr di zucchero 2 tuorli d’uovo 1 scorza di limone grattugiata 1 pizzico di sale PER IL RIPIENO Un vasetto di confettura a scelta PREPARAZIONE In un mixer o planetaria inserite farina, zucchero, la scorza di limone grattugiata, il burro – mi raccomando freddo di frigo tagliato a dadini – e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferitelo su un tavolo da lavoro e disponete al centro i due tuorli d’uovo. Impastate il tutto ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Benritrovati, è incominciato il conto alla rovescia al. Tra dieci giorni imbandiremo le nostre tavole e ci ritroveremo, seppur in forma ristrettissima, a festeggiare la nascita di Gesù bambino. E allora da oggi in avanti vi darò delle ricette veloci, facili e deliziose che vi faranno fare una gran figura! Partiamo con la mia crostata ai frutti di bosco. INGREDIENTI 300 gr di farina 00 150 gr di burro 150 gr di zucchero 2 tuorli d’uovo 1 scorza di limone grattugiata 1 pizzico di sale PER IL RIPIENO Un vasetto di confettura a scelta PREPARAZIONE In un mixer o planetaria inserite farina, zucchero, la scorza di limone grattugiata, il burro – mi raccomando freddo di frigo tagliato a dadini – e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferitelo su un tavolo da lavoro e disponete al centro i due tuorli d’uovo. Impastate il tutto ...

