I giocatori del Levante: “Quelli del Barca non si parlano, in campo un silenzio inquietante” (Di martedì 15 dicembre 2020) Nessuno spiffero dallo spogliatoio. Nemmeno uno scambio di battute in campo. Letteralmente. Il Barcellona ha vinto, seppur difendendo un 1-0 col Levante, ma nessuno ha fiatato. I giocatori del Barca non si parlano. Mai. Nemmeno se vincono. L’immagine della crisi depressiva della squadra di Koeman viene riportata dai testimoni auricolari: gli avversari. Dopo la partita i giocatori del Levante sono rimasti molto sorpresi dal silenzio totale dei blaugrana. “In campo non si parlavano nemmeno tra di loro. Al massimo chi tira la punizione, e basta”, dicono al quotidiano Sport. “Dopo la partita, nel tunnel degli spogliatoi non si è sentito assolutamente nulla. Non una parola di soddisfazione per aver vinto vinto. Era una situazione davvero ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Nessuno spiffero dallo spogliatoio. Nemmeno uno scambio di battute in. Letteralmente. Il Barcellona ha vinto, seppur difendendo un 1-0 col, ma nessuno ha fiatato. Idelnon si. Mai. Nemmeno se vincono. L’immagine della crisi depressiva della squadra di Koeman viene riportata dai testimoni auricolari: gli avversari. Dopo la partita idelsono rimasti molto sorpresi daltotale dei blaugrana. “Innon si parlavano nemmeno tra di loro. Al massimo chi tira la punizione, e basta”, dicono al quotidiano Sport. “Dopo la partita, nel tunnel degli spogliatoi non si è sentito assolutamente nulla. Non una parola di soddisfazione per aver vinto vinto. Era una situazione davvero ...

angelomangiante : A Parigi i giocatori abbandonano il campo per gli insulti razzisti del quarto uomo a un giocatore della panchina. M… - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - BentivogliMarco : Il quarto uomo da del 'negro' a Webo. I giocatori @ibfk2014 decidono di tornare negli spogliatoi, i parigini del… - johnscarpelli5 : Il Dizionario NBA 2021 è un contenitore che racchiudere tutto quello che riguarda la NBA, ovvio! I profili dei vost… - napolista : I giocatori del Levante: “Quelli del Barca non si parlano, in campo un silenzio inquietante” Gli avversari appena s… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori del Il dentista dei giocatori: "Spinazzola e Veretout al top. Che lavoro con Pellegrini e Luis Alberto!" Corriere dello Sport.it Esclusioni eccellenti e una formazione sbilanciata: il Dream Team fa discutere

Una bella idea, come quella di premiare Maradona nel '95 con il trofeo alla carriera, visto che nel periodo del suo massimo fulgore il Pallone d'Oro era prerogativa dei soli giocatori europei. Il ... Ecco cosa ha fatto saltare Yilmaz alla Lazio

Dopo tanto parlare, tante chiacchiere, tante smentite finalmente Ricardo Izecson dos Santos Leite in arte Kakà, è un giocatore del Milan. Il giocatore ha firmato per due ... Una bella idea, come quella di premiare Maradona nel '95 con il trofeo alla carriera, visto che nel periodo del suo massimo fulgore il Pallone d'Oro era prerogativa dei soli giocatori europei. Il ...Dopo tanto parlare, tante chiacchiere, tante smentite finalmente Ricardo Izecson dos Santos Leite in arte Kakà, è un giocatore del Milan. Il giocatore ha firmato per due ...