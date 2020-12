“Ha fatto richieste assurde, era davvero troppo”. GF Vip, stop al nuovo concorrente. È Signorini a smascherare tutto (Di martedì 15 dicembre 2020) Avrebbe dovuto partecipare come nuova concorrente, ma è saltato tutto in maniera ufficiale. Il suo nome era uno dei più attesi e sembrava ormai tutto pronto per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A sorpresa è arrivata la notizia che non avrebbe più varcato la porta rossa e, dopo tante voci e indiscrezioni di questi giorni, è stato Alfonso Signorini a rompere definitivamente il silenzio sulla vicenda e a spiegare tutto. E ciò che viene fuori è un quadro davvero più che clamoroso. La sorella della cantante Elettra Lamborghini, Ginevra, era stata scelta come new entry. E già alcune settimane fa si era fatto il suo nome, dato ormai per sicuro. Ma a quanto pare la ragazza ha deciso di porre delle condizioni assurde, che hanno costretto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Avrebbe dovuto partecipare come nuova, ma è saltatoin maniera ufficiale. Il suo nome era uno dei più attesi e sembrava ormaipronto per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A sorpresa è arrivata la notizia che non avrebbe più varcato la porta rossa e, dopo tante voci e indiscrezioni di questi giorni, è stato Alfonsoa rompere definitivamente il silenzio sulla vicenda e a spiegare. E ciò che viene fuori è un quadropiù che clamoroso. La sorella della cantante Elettra Lamborghini, Ginevra, era stata scelta come new entry. E già alcune settimane fa si erail suo nome, dato ormai per sicuro. Ma a quanto pare la ragazza ha deciso di porre delle condizioni, che hanno costretto la ...

JuveLiveit : Calciomercato Juventus, Pirlo ha fatto le sue richieste per gennaio: i nomi - luxecclesiae : RT @pileribruno: 'Nel Rapporto sulla povertà 2020, il dato che il lockdown e le misure per frenare la pandemia hanno fatto aumentare le ric… - pileribruno : 'Nel Rapporto sulla povertà 2020, il dato che il lockdown e le misure per frenare la pandemia hanno fatto aumentare… - G_Onagap21 : VOGLIO CHIARIRE UNA COSA. QUANDO ROSA HA DETTO A DAY 'TI DEVO PARLARE' NON ERA RIFERITO A LORO DUE MA AL FATTO CHE… - C90Linda : R voleva parlare con D, ha visto il foglio delle richieste ed è successo quello che avete visto, spostando di fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto richieste Buoni spesa Covid, i fondi del governo bastano per metà delle richieste ma il Comune coprirà il resto Genova24.it Emergenza Covid: al via le richieste dei buoni spesa a Porto Tolle

[BUONI SPESA] Da mercoledì 16 dicembre possono essere richiesti questi buoni messi a disposizione grazie ai fondi del Governo per questa emergenza sanitaria (Rovigo) ... Crac Banca Popolare di Vicenza, la Procura chiede dieci anni per l’ex patron Gianni Zonin

Dieci anni di reclusione. È la condanna richiesta dal pubblico ministero di Vicenza, Luigi Salvadori, per l’ex presidente della Banca Popolare del capoluogo veneto, Gianni Zonin al termine del process ... [BUONI SPESA] Da mercoledì 16 dicembre possono essere richiesti questi buoni messi a disposizione grazie ai fondi del Governo per questa emergenza sanitaria (Rovigo) ...Dieci anni di reclusione. È la condanna richiesta dal pubblico ministero di Vicenza, Luigi Salvadori, per l’ex presidente della Banca Popolare del capoluogo veneto, Gianni Zonin al termine del process ...