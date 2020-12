Di Maio: “Nel 2021 stop a tasse per partite Iva ed autonomi” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fa una promessa: “Nel 2021 il Governo sospenderà le tasse su lavoratori autonomi e con partita Iva”. Un anno bianco per i lavoratori autonomi per tutto il 2021, ma solo per coloro che hanno subito un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown – quindi nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, fa una promessa:il Governo sospenderà lesu lavoratori autonomi e con partita Iva”. Un anno bianco per i lavoratori autonomi per tutto il, ma solo per coloro che hanno subito un calo del 33% del proprio fatturato durante il lockdown – quindi nei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carlosibilia : Il marchio “made in Italy”, è il terzo brand più conosciuto nel mondo: è per questo che plaudo alle azioni del mini… - GiancarloGarci6 : RT @ADeborahF: Non ce n'è per nessuno! Appena noi attivisti avremo la possibilità di scegliere il nostro nome sarà uno solo: Alessandro Di… - Giancar70336148 : RT @carlosibilia: Il marchio “made in Italy”, è il terzo brand più conosciuto nel mondo: è per questo che plaudo alle azioni del ministro D… - gabelmanu : RT @ValeMameli: Gadullah sponsorizza il Gallo guerriero delle parole ... ????????? Che fastidio collettivo che regala questa gente ... https:/… - Isonoire : RT @ManfrediPotenti: Buon lunedì amici, Di Maio come Tse-Tung: ci anticipa che, seppur il Governo potrebbe cadere, lui avrà sempre un pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Nel SNAI – Serie A: Inter-Napoli, Conte avantiJuve-Atalanta, la tradizione dice «1 Fortune Italia