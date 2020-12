Cyberpunk 2077: "I rimborsi ci sono sempre stati, Sony e Microsoft non li hanno certo aperti per noi" afferma CD Projekt Red (Di martedì 15 dicembre 2020) Come sappiamo, il polverone alzato dalle poco performanti versioni console del blockbuster CD Projekt Red ha portato molti utenti a chiedere rimborsi agli store di competenza su cui hanno acquistato il titolo, per ritrovarsi, perlopiù, con un nulla di fatto per via di politiche di rimborsi oltremodo castranti rispetto a quelle delle piattaforme PC. La software house polacca ha dichiarato ai suoi utenti di avere la facoltà di richiedere il rimborso sugli store e, solo in seconda istanza se insorgevano altre problematiche, di rivolgersi direttamente a loro, all'indirizzo helpmerefund@cdProjektred.com. Non abbiamo ancora info sulle eventuali politiche o azioni che sta intraprendendo CDPR di fronte a eventuali richieste di indennizzo rivolte a quest'indirizzo: quello che incuriosisce è, piuttosto, il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Come sappiamo, il polverone alzato dalle poco performanti versioni console del blockbuster CDRed ha portato molti utenti a chiedereagli store di competenza su cuiacquistato il titolo, per ritrovarsi, perlopiù, con un nulla di fatto per via di politiche dioltremodo castranti rispetto a quelle delle piattaforme PC. La software house polacca ha dichiarato ai suoi utenti di avere la facoltà di richiedere il rimborso sugli store e, solo in seconda istanza se insorgevano altre problematiche, di rivolgersi direttamente a loro, all'indirizzo helpmerefund@cdred.com. Non abbiamo ancora info sulle eventuali politiche o azioni che sta intraprendendo CDPR di fronte a eventuali richieste di indennizzo rivolte a quest'indirizzo: quello che incuriosisce è, piuttosto, il ...

