Coronavirus: Toscana, vaccino, prenotazioni aperte per operatori sanitari e Rsa (3) (Di martedì 15 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Siamo partiti, la Toscana è pronta - aggiunge l'assessore Simone Bezzini -. Auspico la più grande partecipazione possibile alla campagna di vaccinazione, ne va della salute di tutti e di ciascuno. Il successo della prima fase è un passaggio decisivo nella battaglia contro il Covid. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni giorno ed è impegnato su ogni fase del processo: dall'arrivo del vaccino alla sua somministrazione, passando per lo sporzionamento di una fiala. E', infatti, necessario curare nel dettaglio ogni tassello del mosaico". Oltre a gestire in assoluta sicurezza l'arrivo e la conservazione del vaccino, il gruppo di lavoro (composto da 45 membri, tra cui molti professionisti delle aziende sanitarie) ha il compito di predisporre il calendario stesso delle vaccinazioni, basato su modelli dettagliati ...

