Castel Porziano, 46enne del Camerun aggredisce gestore di bar (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un’aggressione presso un locale commerciale. E’ successo in Via di Castel Porziano, un 46enne originario del Camerun ha aggredito il gestore di un bar all’interno di un’area rifornimenti. L’uomo era stato preso di mira, già lo scorso novembre, un primo episodio per cui la vittima aveva già sporto denuncia. Castel Porziano, 46enne aggredisce gestore di bar, la dinamica Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, vistosi nuovamente aggredito dallo straniero ha chiesto aiuto alla Polizia. Bloccato dagli agenti, durante il tragitto, ha anche danneggiato l’autovettura di servizio, colpendo ripetutamente lo sportello posteriore e infrangendo il divisorio in plexiglass, posto fra la parte anteriore e posteriore della vettura. Al ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 dicembre 2020) Ancora un’aggressione presso un locale commerciale. E’ successo in Via di, unoriginario delha aggredito ildi un bar all’interno di un’area rifornimenti. L’uomo era stato preso di mira, già lo scorso novembre, un primo episodio per cui la vittima aveva già sporto denuncia.di bar, la dinamica Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, vistosi nuovamente aggredito dallo straniero ha chiesto aiuto alla Polizia. Bloccato dagli agenti, durante il tragitto, ha anche danneggiato l’autovettura di servizio, colpendo ripetutamente lo sportello posteriore e infrangendo il divisorio in plexiglass, posto fra la parte anteriore e posteriore della vettura. Al ...

