Britney Spears ricorda i vecchi tempi: la sorpresa per i fan – FOTO (Di martedì 15 dicembre 2020) Britney Spears ricorda i vecchi tempi ma continua a far preoccupare i suoi fan, i commenti sotto alle FOTO sono tutti rivolti alla salute della cantante. La cantante americana, Britney… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020)ma continua a far preoccupare i suoi fan, i commenti sotto allesono tutti rivolti alla salute della cantante. La cantante americana,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

SkyTG24 : Britney Spears e i Backstreet Boys duettano nel nuovo singolo 'Matches' - jnflesch : Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the Stars - team_world : Chi aveva i poster di #BritneySpears e dei #BackstreetBoys in camera capirà l'emozione di ascoltare le loro voci IN… - lisameyerildra1 : Fratello sta ascoltando Britney Spears, ooops i did it again Adesso gli chiedo di coreografarla insieme È impazzit… - WondernetMag : #BritneySpears per la prima volta insieme ai #BackstreetBoys in “Matches”, un tuffo negli anni ’90 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears e i Backstreet Boys duettano nel nuovo singolo 'Matches' Sky Tg24 Britney Spears ricorda i vecchi tempi: la sorpresa per i fan – FOTO

Britney Spears ricorda i vecchi tempi ma continua a far preoccupare i suoi fan, i commenti sotto alle foto sono tutti rivolti alla salute della cantante ... Britney Spears e i Backstreet Boys insieme per un singolo che profuma di Anni 90

È uscito in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “Matches”, il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears. Il brano la vede collaborare con un altro gruppo ... Britney Spears ricorda i vecchi tempi ma continua a far preoccupare i suoi fan, i commenti sotto alle foto sono tutti rivolti alla salute della cantante ...È uscito in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “Matches”, il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears. Il brano la vede collaborare con un altro gruppo ...