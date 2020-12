Basilico sempre fresco anche d’inverno? Provate a coltivarlo così. (Di martedì 15 dicembre 2020) Volete il Basilico sempre fresco in cucina? Come darvi torto! Si tratta di una delle erbe aromatiche più utilizzate nelle ricette della cucina italiana e nei drink. Ha tantissime proprietà nutritive. E’ ricco di minerali tra cui il manganese e la vitamina K. Ma non solo. Rappresenta anche una fonte di rame e vitamina C, oltre a contenere acido folico, ferro e omega 3. Molto spesso va aggiunto fresco, a fine cottura, per profumare sughi, carni e minestre. In inverno, però, si trova quello biancastro con poco sapore. Curiose di sapere come rimediare al problema? Iniziamo! Basilico sempre fresco: Provate a coltivarlo così Per avere la piantina sempre fresca, potete ricorrere ai fondi di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 15 dicembre 2020) Volete ilin cucina? Come darvi torto! Si tratta di una delle erbe aromatiche più utilizzate nelle ricette della cucina italiana e nei drink. Ha tantissime proprietà nutritive. E’ ricco di minerali tra cui il manganese e la vitamina K. Ma non solo. Rappresentauna fonte di rame e vitamina C, oltre a contenere acido folico, ferro e omega 3. Molto spesso va aggiunto, a fine cottura, per profumare sughi, carni e minestre. In inverno, però, si trova quello biancastro con poco sapore. Curiose di sapere come rimediare al problema? Iniziamo!Per avere la piantinafresca, potete ricorrere ai fondi di ...

Defcon1979 : @theseventhcat ???? pensa che ieri non avevo proprio tempo per preparare il pranzo e abbiamo mangiato la pasta al pes… - LauraAluisi : Quando non sai che fare, due spaghetti pomodoro e basilico ti vengono sempre in aiuto. - incucinaacasami : oggi ho cucinato un classico ma sempre buono e apprezzato, spaghetti al pomodoro e basilico, ho voluto provare gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilico sempre Ecco come avere basilico sempre fresco in cucina coltivandolo nei fondi di caffè Proiezioni di Borsa L'ex presidente della Sanremese, Renato Bersano, cede l'80% di Clas al fondo Equinox

Bersano ha condotto i biancazzurri in Serie D, vincendo la Coppa Italia Dilettanti, a Firenze, nel 2-0 al Mazara ... Equinox acquisisce l’80% di Clas

Il fondo di private equity Equinox annuncia di aver raggiunto un accordo per l’ingresso con una quota di maggioranza (80%) nel capitale diClas, ... Bersano ha condotto i biancazzurri in Serie D, vincendo la Coppa Italia Dilettanti, a Firenze, nel 2-0 al Mazara ...Il fondo di private equity Equinox annuncia di aver raggiunto un accordo per l’ingresso con una quota di maggioranza (80%) nel capitale diClas, ...