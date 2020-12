Avellino, incontro tra il coordinatore regione del Mid e il Questore Terrazzi (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Mid, Movimento Italiano Disabili, a firma del coordinatore per la regione Campania, Giovanni Esposito. “Questa mattina ho avuto l’onore e il piacere immenso di incontrare presso gli uffici della Questura di Avellino il Questore Maurizio Terrazzi a cui, con forte emozione, ho consegnato non solo i saluti di tutto il Coordinamento del Mid ma ho avuto anche occasione di esporgli la nostra funzione affermando che il Mid è un movimento di politica sociale il cui scopo è la tutela e la rappresentanza dei diritti dei disabili e delle persone in condizioni di svantaggio. A lui ho potuto raccontare non solo della mia esperienza umana e di vita di diversamente abile ma anche dei problemi che in questi anni ho ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Mid, Movimento Italiano Disabili, a firma delper laCampania, Giovanni Esposito. “Questa mattina ho avuto l’onore e il piacere immenso di incontrare presso gli uffici della Questura diilMaurizioa cui, con forte emozione, ho consegnato non solo i saluti di tutto il Coordinamento del Mid ma ho avuto anche occasione di esporgli la nostra funzione affermando che il Mid è un movimento di politica sociale il cui scopo è la tutela e la rappresentanza dei diritti dei disabili e delle persone in condizioni di svantaggio. A lui ho potuto raccontare non solo della mia esperienza umana e di vita di diversamente abile ma anche dei problemi che in questi anni ho ...

Scisciano : Calcio serie C, Avellino-Ternana 1-2: la capolista passa al Partenio: Avellino, 15 Dicembre – Lega Pro XV giornata… - tuttocampo : Serie C girone C. Avellino-Bisceglie 4-2, le immagini dell'incontro -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino incontro Avellino, incontro tra il coordinatore regione del Mid e il Questore Terrazzi anteprima24.it Mid, Giovanni Esposito incontra il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi

Si riporta la nota del Coordinatore Regione Campania M.I.D. – Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito. Questa mattina come Coordinatore per la Regione Campania del Mid (Movimento Italiano Disabi ... VIDEO / “All’Irpinia serve un nuovo patto tra imprenditoria, cittadini, lavoratori e politica”. Il programma di De Vizia per i prossimi 4 anni

Alfredo Picariello – Una due giorni di “fuoco” per il neo-presidente di Confindustria Avellino. Dopo l’assemblea di ieri sera, questa mattina Emilio De Vizia era al tavolo della sala “Agnelli” ... Si riporta la nota del Coordinatore Regione Campania M.I.D. – Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito. Questa mattina come Coordinatore per la Regione Campania del Mid (Movimento Italiano Disabi ...Alfredo Picariello – Una due giorni di “fuoco” per il neo-presidente di Confindustria Avellino. Dopo l’assemblea di ieri sera, questa mattina Emilio De Vizia era al tavolo della sala “Agnelli” ...