Atalanta, Cassano graffia il Papu Gomez: “Dica grazie a Gasperini e chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post” (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Atalanta e il Papu Gomez stanno attraversando un momento particolarmente complicato.Atalanta, lite Gomez-Gasperini: addio, retroscena e quell’indizio social della moglie del Papu…Il calciatore argentino nei giorni scorsi ha avuto un battibecco significativo con Gian Piero Gasperini che ha allontanato dal radar del tecnico orobico il sudamericano. Momenti di tensione tra i tifosi atalantini che hanno paura di perdere il proprio capitano, a confermare il tutto un messaggio dello stesso Papu su Instagram. Su tale episodio si è espresso anche Antonio Cassano che, mai banale, ha dichiarato quanto segue nel corso della diretta insieme a Christian Vieri su "Bobo Tv".Juventus-Atalanta, ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) L'e ilstanno attraversando un momento particolarmente complicato., lite: addio, retroscena e quell’indizio social della moglie del…Il calciatore argentino nei giorni scorsi ha avuto un battibecco significativo con Gian Pieroche ha allontanato dal radar del tecnico orobico il sudamericano. Momenti di tensione tra i tifosi atalantini che hanno paura di perdere il proprio capitano, a confermare il tutto un messaggio dello stessosu Instagram. Su tale episodio si è espresso anche Antonioche, mai banale, ha dichiarato quanto segue nel corso della diretta insieme a Christian Vieri su "Bobo Tv".Juventus-, ...

