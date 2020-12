Antonino Speziale libero/ Morte Filippo Raciti, tifoso alle Iene "Io non l'ho ucciso" (Di martedì 15 dicembre 2020) Antonino Speziale esce dal carcere dopo 8 anni e 8 mesi: il tifoso del Catania continua a dirsi innocente rispetto alla Morte dell'ispettore Filippo Raciti. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020)esce dal carcere dopo 8 anni e 8 mesi: ildel Catania continua a dirsi innocente rispetto alladell'ispettore

MediasetTgcom24 : Omicidio Filippo Raciti, dopo otto anni torna libero Antonino Speziale #raciti - Tg3web : Dopo quasi nove anni di carcere per omicidio preterintenzionale, è tornato libero Antonino Speziale. L'ultrà del Ca… - SkyTG24 : Omicidio Raciti, Antonino Speziale esce dal carcere per fine pena - Luca_Ntr : La libertà di Antonino #Speziale e le sue parole in cui dichiara di essere innocente sono l'ennesimo insulto verso… - PaolaPorrozzi : RT @GianniTonelli: Questa mattina è stato scarcerato per fine pena, Antonino Speziale l’ultras del Catania che ha assassinato l’Ispettore C… -