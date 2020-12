Tg Lazio, edizione del 14 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Peggiora la qualità della vita nella Capitale. Secondo l’indagine annuale condotta dal Sole 24 Ore e basata su dati forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca, Roma si piazza al 32esimo posto, perdendo ben 14 posizioni rispetto al 2019. Tra i settori in crisi l’ambiente, i trasporti, la sicurezza, ma anche la giustizia, la cultura e l’avvio di nuove imprese. Sul giudizio finale pesa l’impatto del Covid, che trascina giù anche altre città come Milano, Firenze, Napoli e Venezia. In testa alla classifica si piazza Bologna. PROCESSO APPELLO RAGGI, SENTENZA PREVISTA PER SABATO Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) Peggiora la qualità della vita nella Capitale. Secondo l’indagine annuale condotta dal Sole 24 Ore e basata su dati forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca, Roma si piazza al 32esimo posto, perdendo ben 14 posizioni rispetto al 2019. Tra i settori in crisi l’ambiente, i trasporti, la sicurezza, ma anche la giustizia, la cultura e l’avvio di nuove imprese. Sul giudizio finale pesa l’impatto del Covid, che trascina giù anche altre città come Milano, Firenze, Napoli e Venezia. In testa alla classifica si piazza Bologna. PROCESSO APPELLO RAGGI, SENTENZA PREVISTA PER SABATO

