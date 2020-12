Star del Rugby accoltellata in strada: aveva ripreso un uomo che aveva sputato a terra (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Star del Rugby Allan Isichei è stata accoltellata dopo una lite: l’ex campione aveva affrontato un uomo per aver sputato in strada. Si è concluso nelle scorse ore il processo ai danni di Guurjet Lall, l’uomo di 36 anni che ha tolto la vita alla legenda dei Wasp (famosissima squadra di Rugby britannica) Allan Isichei lo scorso agosto 2019. I due si sono incontrati per caso, mentre la Star del Rugby stava tornando a casa dal pub che era solito frequentare. Tutto è cominciato quando l’ex atleta ha visto Lall sputare per terra e gli ha detto di non farlo più. L’uomo, intento a scatenare uno scontro, ha sputato una ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) LadelAllan Isichei è statadopo una lite: l’ex campioneaffrontato unper averin. Si è concluso nelle scorse ore il processo ai danni di Guurjet Lall, l’di 36 anni che ha tolto la vita alla legenda dei Wasp (famosissima squadra dibritannica) Allan Isichei lo scorso agosto 2019. I due si sono incontrati per caso, mentre ladelstava tornando a casa dal pub che era solito frequentare. Tutto è cominciato quando l’ex atleta ha visto Lall sputare pere gli ha detto di non farlo più. L’, intento a scatenare uno scontro, hauna ...

