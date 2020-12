Rugby, World Cup 2023: le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Con All Blacks e Francia i quarti sono una missione impossibile (Di lunedì 14 dicembre 2020) sono stati sorteggiati oggi a pranzo i gironi della prossima Coppa del Mondo di Rugby, che si disputerà in Francia nel 2023. E l’Italia di Franco Smith sa già i nomi di due delle quattro avversarie che affronterà nella fase a gironi, avversari che si frappongono tra gli azzurri e il primo, storico, accesso ai quarti di finale in una Rugby World Cup. E il sorteggio non ha sorriso agli azzurri. Come in Giappone, sulla strada dell’Italia ci saranno gli All Blacks. Non servono presentazioni per la Nuova Zelanda, tre volte campione del mondo, la squadra più iconica del Rugby mondiale, vincitrice dell’ultimo Tri Nations. L’Italia non ha mai vinto con i tuttineri, con l’unico risultato “positivo” è stato il ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020)stati sorteggiati oggi a pranzo i gironi della prossima Coppa del Mondo di, che si disputerà innel. E l’Italia di Franco Smith sa già i nomi di due delle quattroche affronterà nella fase a gironi, avversari che si frappongono tra gli azzurri e il primo, storico, accesso aidi finale in unaCup. E il sorteggio non ha sorriso agli azzurri. Come in Giappone, sulla stradaci saranno gli All. Non servono presentazioni per la Nuova Zelanda, tre volte campione del mondo, la squadra più iconica delmondiale, vincitrice dell’ultimo Tri Nations. L’Italia non ha mai vinto con i tuttineri, con l’unico risultato “positivo” è stato il ...

