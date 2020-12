Recovery Fund; Grimaldi LUV | “In Piemonte serve piano strategico per l’edilizia pubblica”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Decine di migliaia di case sfitte, migliaia gli sfratti esecutivi l’anno, 5% di case pubbliche in Italia (la media europea è spesso doppia), a Torino solo il 2,5, più di 10.000 domande di casa insoddisfatte. Troppe case senza famiglie, troppe famiglie senza casa eppure nemmeno un euro dei 13 miliardi di euro dei progetti scritti dalla Giunta regionale sono stati destinati all’emergenza abitativa e alle residenze universitarie. Molti progetti sono già nei cassetti dell’Edisu e sono velocemente cantierabili proprio come prevedono le linee guida dell’Europa ma la scelta politica è chiara: ilnon ha unbasato sul consumo di suolo zero e sul recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati che, anche approfittando degli incentivi statali, possano efficientare dal punto di vista energetico, ristrutturare e manutenere immobili per adibirli ...