Neymar, grave infortunio alla caviglia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Serata da dimenticare per il Psg. La squadra di Tuchel, oltre ad essere stata sconfitta in casa dal Lione (0-1) perdendo cosi il primato in classifica, teme di dover fare a meno per tanto di Neymar, uscito in barella a causa di una brutta entrata del suo avversario, Thiago Mendes. Neymar rischia un lungo stop? La dinamica del contrasto è apparsa terrificante fin dalle prime immagini. Il centrocampista brasiliano del Lione è entrato in maniera scomposta sulla caviglia del suo connazionale, provocando un movimentato innaturale dell’arto. L’ ex attaccante del Barcellona è stato costretto ad uscire in barella e in lacrime per il dolore. Da quanto trapela non dovrebbe trattarsi di una frattura, ma bisognerà aspettare gli esami strumentali per conoscere entità e tempi di recupero. Nell’ immediato post partita, l’allenatore dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Serata da dimenticare per il Psg. La squadra di Tuchel, oltre ad essere stata sconfitta in casa dal Lione (0-1) perdendo cosi il primato in classifica, teme di dover fare a meno per tanto di, uscito in barella a causa di una brutta entrata del suo avversario, Thiago Mendes.rischia un lungo stop? La dinamica del contrasto è apparsa terrificante fin dalle prime immagini. Il centrocampista brasiliano del Lione è entrato in maniera scomposta sulladel suo connazionale, provocando un movimentato innaturale dell’arto. L’ ex attaccante del Barcellona è stato costretto ad uscire in barella e in lacrime per il dolore. Da quanto trapela non dovrebbe trattarsi di una frattura, ma bisognerà aspettare gli esami strumentali per conoscere entità e tempi di recupero. Nell’ immediato post partita, l’allenatore dei ...

