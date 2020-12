Negozi polverizzati dal Covid | 71 miliardi del turismo in fumo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Martina Piumatti Conesercenti sui dati Istat di ottobre: "Migliaia di attività chiuderanno per sempre i battenti e con loro numerose famiglie senza lavoro" La serrata anti contagio non concede tregua al commercio al dettaglio. Itradizionali, stando ai dati di ottobre diffusi dall'Istat, - commenta l'Ufficio economico Confesercenti - rischiano di non sopravvivere alla crisi pandemica. La seconda ondata del virus e il conseguente ritorno alle misure di contenimento hanno polverizzato il debole recupero degli introiti registrato durante il periodo estivo. E dopo il calo del -1,8% delle vendite già subito a settembre, anche ad ottobre il trend non cambia. Iregistrano ancora una performance negativa, con un arretramento del -3,2%. Tra i settori più colpiti del commercio al dettaglio spiccano il comparto dell’abbigliamento e ...