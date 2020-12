Grave lutto per Luca Capuano: il triste annuncio dell’attore commuove anche i vip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Grave lutto per Luca Capuano, l’attore che da anni tiene compagnia al pubblico in tv con soap di grande successo come Un posto al Sole. Ma sono moltissimi i ruoli da lui interpretati: abbiamo ritrovato Capuano, che ha iniziato a lavorare giovanissimo come modello e poi in seguito ha debuttato come attore, prima in teatro e poi nel cinema e in televisione, in Capri, Centrovetrine, Le tre rose di Eva e tantissimi altri ancora. Luca è certamente molto seguito e anche sui social può contare un alto numero di follower. Ed è proprio sul suo profilo Instagram che l’attore negli ultimi tempi impegnato a vestire i panni dell’avvocato Aldo Leone, nella famosissima serie Un posto al sole che si è sentito di condividere una triste notizia. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)per, l’attore che da anni tiene compagnia al pubblico in tv con soap di grande successo come Un posto al Sole. Ma sono moltissimi i ruoli da lui interpretati: abbiamo ritrovato, che ha iniziato a lavorare giovanissimo come modello e poi in seguito ha debuttato come attore, prima in teatro e poi nel cinema e in televisione, in Capri, Centrovetrine, Le tre rose di Eva e tantissimi altri ancora.è certamente molto seguito esui social può contare un alto numero di follower. Ed è proprio sul suo profilo Instagram che l’attore negli ultimi tempi impegnato a vestire i panni dell’avvocato Aldo Leone, nella famosissima serie Un posto al sole che si è sentito di condividere unanotizia. (Continua dopo la ...

