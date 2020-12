Grande Fratello Vip: Mary Falconieri pronta a convolare a nozze (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello 14, Mary Falconieri convolerà presto a nozze. A dare l’annuncio è stata lei stessa sul settimanale Novella 2000. Ormai la giovane donna ha lasciato andare la sua vecchia fiamma, Giovanni Angiolini, conosciuto nella casa ed è pronta a diventare moglie di Giuseppe Schiavello. La coppia sta insieme già da un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex concorrente del14,convolerà presto a. A dare l’annuncio è stata lei stessa sul settimanale Novella 2000. Ormai la giovane donna ha lasciato andare la sua vecchia fiamma, Giovanni Angiolini, conosciuto nella casa ed èa diventare moglie di Giuseppe Schiavello. La coppia sta insieme già da un L'articolo

