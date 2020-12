Cristiano Malgioglio, tutto sul misterioso fidanzato turco: “Non sapeva chi fossi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio non ama parlare della sua vita sentimentale, ma ha rivelato di essere fidanzato con un ragazzo turco da ben due anni. Cristiano Malgioglio non ama parlare della sua vita sentimentale, ma ha dichiarato in esclusiva al settimanale Chi di essere fidanzato da un paio di anni con un ragazzo turco, del quale ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020)non ama parlare della sua vita sentimentale, ma ha rivelato di esserecon un ragazzoda ben due anni.non ama parlare della sua vita sentimentale, ma ha dichiarato in esclusiva al settimanale Chi di essereda un paio di anni con un ragazzo, del quale ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - nickginetti : Cristiano Malgioglio nella stanza sono io in questo momento #GFVIP - XhuljanSharka : Cristiano Malgioglio - Licia32810644 : @GFVIP_Official Cristiano Malgioglio è tempestato di “cuori dell’oceano”...è inaffondabile come il Titanic. - betterbutworse_ : cristiano malgioglio is the new blair waldorf,si siede sempre uno scalino sopra gli altri #malgioglio #gfvip2020… -