Concorso straordinario | sì alle prove suppletive | Consiglio di Stato conferma Rigettato appello del Ministero

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Nelle scorse settimane alcuni candidati delriservato si erano rivolti al Tar per chiedere di sanare la loro mancata partecipazionein quanto impossibilitati o in quarantena o addirittura ammalati di Covid. Il TAR Lazio ne aveva riconosciuto le ragioni con una sentenza che autorizzava la procedura per le. Il, L'articolo .