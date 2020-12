Anticipazioni Una Vita dal 14 al 18 dicembre 2020: Andrade intrappolato da Mauro e Felipe (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le Anticipazioni di “Una Vita” dal 14 al 18 dicembre 2020. Nella puntata di lunedì 14 dicembre 2020, Servante regala a Fabiana delle nuove peinatas, ma la donna, trovandole troppo vezzose per una locandiera, non riesce ad indossarle. Nella puntata di martedì 15 dicembre 2020, Lolita e Carmen raggiungono un accordo di convivenza, dividendosi le faccende di casa. Trovato l’accordo, sono Ramon e Antonito, che tanto si sono prodigati per far riappacificare le due mogli, a non andare d’accordo. Nella puntata di mercoledì 16 dicembre 2020, Felicia sospetta che Emilio non sia realmente andato a Barcellona. Mauro e Felipe sono stati convocati da Cesare Andrade, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ledi “Una” dal 14 al 18. Nella puntata di lunedì 14, Servante regala a Fabiana delle nuove peinatas, ma la donna, trovandole troppo vezzose per una locandiera, non riesce ad indossarle. Nella puntata di martedì 15, Lolita e Carmen raggiungono un accordo di convivenza, dividendosi le faccende di casa. Trovato l’accordo, sono Ramon e Antonito, che tanto si sono prodigati per far riappacificare le due mogli, a non andare d’accordo. Nella puntata di mercoledì 16, Felicia sospetta che Emilio non sia realmente andato a Barcellona.sono stati convocati da Cesare, ...

Marti490 : Fino a che non c’è l’ufficialità non ci credo...potrebbe essere una delle poche gioie del 2021… - tuttopuntotv : Una vita, anticipazioni 15 dicembre: Antonito e Ramon si detestano #unavita #anticipazioni - AmoreCriminal : Una riflessione sulla violenza di genere fatta dall’autrice del format di Amore Criminale e Sopravvissute e alcune… - Marxili : RT @Antigon25386936: Talenti, buona scelta di interpreti e brani, ottimo ritmo, una trasmissione non paludata......quando la RAI fa cultura… - Antigon25386936 : Talenti, buona scelta di interpreti e brani, ottimo ritmo, una trasmissione non paludata......quando la RAI fa cult… -