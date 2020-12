“Troppe donne in giunta”: multa di 90mila euro alla sindaca di Parigi (Di domenica 13 dicembre 2020) Troppe donne dirigenti: multato il Comune di Parigi Un eccesso di quote rosa, troppe donne tra i dirigenti: è questa la singolare motivazione che ha portato il ministero della Funzione Pubblica francese a multare, di 90mila euro, il Comune di Parigi, reo di aver nominato 11 donne per incarichi dirigenziali contro solo 5 uomini, di essersi reso protagonista di una sorta di discriminazione tra sessi al contrario. Il tasso di nomina delle donne della capitale transalpina sarebbe salito al 69 per cento, un livello che implica il mancato rispetto dell’obiettivo legale di nomine di persone di ciascun sesso fissato al 40 per cento. La legge francese impone di rispettare un rapporto di almeno 60/40 tra i sessi nelle nomine ai ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Troppedirigenti:to il Comune diUn eccesso di quote rosa, troppetra i dirigenti: è questa la singolare motivazione che ha portato il ministero della Funzione Pubblica francese are, di, il Comune di, reo di aver nominato 11per incarichi dirigenziali contro solo 5 uomini, di essersi reso protagonista di una sorta di discriminazione tra sessi al contrario. Il tasso di nomina delledella capitale transalpina sarebbe salito al 69 per cento, un livello che implica il mancato rispetto dell’obiettivo legale di nomine di persone di ciascun sesso fissato al 40 per cento. La legge francese impone di rispettare un rapporto di almeno 60/40 tra i sessi nelle nomine ai ...

