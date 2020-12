San Basilio, controlli a tappeto nel quartiere: 2 arresti e 2 denunce in poche ore (Di domenica 13 dicembre 2020) I Carabinieri del Gruppo di Roma continuano a lavorare per contrastare ogni tipo di illegalità e hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nel quartiere San Basilio. I controlli Ad esito delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio” e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato un 57enne e un 43enne, denunciato a piede libero altre due persone, identificato e segnalato alla Prefettura due assuntori di droghe, controllato 120 persone e eseguito verifiche a 66 veicoli. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, è finito un 57enne romano che, dopo essere stato fermato per un controllo in via Fabriano, è stato trovato in possesso di 75 g di cocaina, divisi in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) I Carabinieri del Gruppo di Roma continuano a lavorare per contrastare ogni tipo di illegalità e hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nelSan. IAd esito delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, dell’8° Reggimento “Lazio” e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato un 57enne e un 43enne, denunciato a piede libero altre due persone, identificato e segnalato alla Prefettura due assuntori di droghe, controllato 120 persone e eseguito verifiche a 66 veicoli. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, è finito un 57enne romano che, dopo essere stato fermato per un controllo in via Fabriano, è stato trovato in possesso di 75 g di cocaina, divisi in ...

