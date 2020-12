Pirlo felice: “Bravi a cancellare Barcellona. Dybala aveva bisogno di sbloccarsi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha commentato così, ai microfoni di Sky, la vittoria della Juve sul campo del Genoa. “L’atteggiamento era la cosa principale, cancellare la partita di Barcellona, siamo stati bravi ad avere il dominio del gioco. Lì abbiamo aggrediti sempre. Mi ha dato fastidio il gol del pareggio, anziché marcare abbiamo guardato, ma siamo stati bravi a reagire. Dybala sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi mentalmente, ha fatto una buona partita. Stiamo migliorando partita dopo partita sotto l’aspetto della riconquista del pallone, meglio correre cinque metri in avanti che ottanta metri indietro per recuperare la palla. Questo deve essere l’atteggiamento giusto. Non abbiamo un regista classico ma ci sono centrocampista a tutto campo, in certe situazioni giochiamo con due, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Andreaha commentato così, ai microfoni di Sky, la vittoria della Juve sul campo del Genoa. “L’atteggiamento era la cosa principale,la partita di, siamo stati bravi ad avere il dominio del gioco. Lì abbiamo aggrediti sempre. Mi ha dato fastidio il gol del pareggio, anziché marcare abbiamo guardato, ma siamo stati bravi a reagire.sta meglio,di questo gol per sbloccarsi mentalmente, ha fatto una buona partita. Stiamo migliorando partita dopo partita sotto l’aspetto della riconquista del pallone, meglio correre cinque metri in avanti che ottanta metri indietro per recuperare la palla. Questo deve essere l’atteggiamento giusto. Non abbiamo un regista classico ma ci sono centrocampista a tutto campo, in certe situazioni giochiamo con due, ...

