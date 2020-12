Napoli, folla in strada. De Magistris: “É un dato scontato. Meravigliarsi è da festival della stupidità” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La classificazione della Campania come zona arancione, unita al periodo natalizio, ha portato diverse persone ad uscire di casa e riversarsi nelle strade, soprattutto nella città di Napoli. “Gente in strada? É un dato scontato – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris -. Solo chi non è abitante della città si può meravigliare e spero che non cominciamo la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone perché mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo“. “La settimana prossima – ha proseguito il sindaco – se saremo zona gialla di gente ne vedremo anche il triplo. Le persone non ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La classificazioneCampania come zona arancione, unita al periodo natalizio, ha portato diverse persone ad uscire di casa e riversarsi nelle strade, soprattutto nella città di. “Gente in? É un– ha detto il sindaco di, Luigi de-. Solo chi non è abitantecittà si può meravigliare e spero che non cominciamo la litaniameraviglia di vedere le strade con le persone perché mi sembrerebbe di vivere ilstupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo“. “La settimana prossima – ha proseguito il sindaco – se saremo zona gialla di gente ne vedremo anche il triplo. Le persone non ...

