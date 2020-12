Nabla Cosmetics | quando Arte e Natura si incontrano

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 dicembre 2020)la creatività incontra la, come i fisici ci insegnano, ecco che nasce. E’ un brand made in Italy, dai prodotti di alta qualità con la passione per il dialogo: tiene molto al consumatore, al fine di regalargli un’esperienza unica e, a tal proposito, permette a questi di interagire con il marchio al fine di avere uno scambio di opinioni…è la nostra ispirazione e noi siamo la sua musa. Inoltre, è un marchio giovane, indipendente, vegan e cruelty-free…meglio di così!e le sue collezioniè famosa per le sue collezioni tra cui, una delle più recenti, è la Side By Side Collection composta da una palette di ombretti, una palette di glitter e matite labbra. La Ruby Lights Glitter Palette è già un’icona di questa collezione, tra l’altro sold-out, sulla scia ...