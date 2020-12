Milano, è morta Pinin Brambilla Barcilon, restaurò l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci salvandola dall'oblio (Di domenica 13 dicembre 2020) E' stata la mente e il braccio del restauro dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. E' morta ieri Pinin Brambilla Barcilon, all'età di 95 anni. Brambilla ha legato il proprio nome a una delle opere d'... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) E' stata la mente e il braccio del restauro dell'dida. E'ieri, all'età di 95 anni.ha legato il proprio nome a una delle opere d'...

