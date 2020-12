L’ansia può aggravare il deficit cognitivo (Di domenica 13 dicembre 2020) Attenzione ai sintomi di ansia: secondo uno studio dal lieve deficit cognitivo all’Alzheimer la progressione è più rapida L’ansia è associata a un aumento del tasso di progressione dal lieve deficit cognitivo (MCI, mild cognitive impairment) alla malattia di Alzheimer, secondo uno studio presentato all’incontro annuale della Radiological Society of North America (RSNA). Molte persone… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Attenzione ai sintomi di ansia: secondo uno studio dal lieveall’Alzheimer la progressione è più rapidaè associata a un aumento del tasso di progressione dal lieve(MCI, mild cognitive impairment) alla malattia di Alzheimer, secondo uno studio presentato all’incontro annuale della Radiological Society of North America (RSNA). Molte persone… L'articolo Corriere Nazionale.

