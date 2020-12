Il documento dell’Oms censurato, Guerra rompe il silenzio: «Presentava inesattezze, ma non l’ho ritirato io» (Di domenica 13 dicembre 2020) Mancano diversi tasselli nell’inchiesta della Procura di Bergamo su quanto accaduto all’inizio della pandemia di Coronavirus in Val Seriana, e successivamente nel resto d’Italia. Primo tra tutti, il piano pandemico nazionale aggiornato. Già, perché l’Italia aveva un piano obsoleto risalente al 2017, che peraltro ricalcava in molte passaggi il piano pandemico influenzale risalente al 2006. Il mancato aggiornamento del piano nazionale pandemico italiano sarebbe stato oggetto di dure critiche da parte dell’Oms, che in un documento avrebbe sottolineato come la risposta italiana all’emergenza Covid sarebbe stata «improvvisata, caotica e creativa». Ma il documento in cui si evidenziavano queste falle e l’assenza di un piano nazionale, a 24 ore dalla pubblicazione, è scomparso. E sia sul fronte della mancato aggiornamento del piano ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Mancano diversi tasselli nell’inchiesta della Procura di Bergamo su quanto accaduto all’inizio della pandemia di Coronavirus in Val Seriana, e successivamente nel resto d’Italia. Primo tra tutti, il piano pandemico nazionale aggiornato. Già, perché l’Italia aveva un piano obsoleto risalente al 2017, che peraltro ricalcava in molte passaggi il piano pandemico influenzale risalente al 2006. Il mancato aggiornamento del piano nazionale pandemico italiano sarebbe stato oggetto di dure critiche da parte, che in unavrebbe sottolineato come la risposta italiana all’emergenza Covid sarebbe stata «improvvisata, caotica e creativa». Ma ilin cui si evidenziavano queste falle e l’assenza di un piano nazionale, a 24 ore dalla pubblicazione, è scomparso. E sia sul fronte della mancato aggiornamento del piano ...

