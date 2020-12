Dalle Famiglie SMA appello per screening neonatale (Di domenica 13 dicembre 2020) Atrofia muscolare spinale, le Famiglie SMA lanciano un appello: “screening neonatale su tutto il territorio nazionale” “Ho lasciato il testimone a una persona valida”, dichiara Daniela Lauro, riferendosi alla neopresidente dell’associazione Famiglie SMA, Anita Pallara. “Sono sicura che, grazie a lei, anche in futuro, la nostra associazione continuerà a supportare le Famiglie che convivono con l’atrofia muscolare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Atrofia muscolare spinale, leSMA lanciano un: “su tutto il territorio nazionale” “Ho lasciato il testimone a una persona valida”, dichiara Daniela Lauro, riferendosi alla neopresidente dell’associazioneSMA, Anita Pallara. “Sono sicura che, grazie a lei, anche in futuro, la nostra associazione continuerà a supportare leche convivono con l’atrofia muscolare… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Dalle Famiglie Le tutele per i minori e gli allontanamenti dalle famiglie: oggi un convegno online La Stampa Alle origini di un quartiere: la chiesa di Santa Lucia Vecchia e l’antico monastero

Il legame fra la santa siciliana e la provincia orobica risale in realtà a diversi secoli fa, come confermato dalla storia della chiesa di Santa Lucia Vecchia. Situata nell’omo ...

Sa di essere positivo al Covid, ma parte dalla zona rossa per andare a un funerale e contagia cinque persone: denunciato

GROTTAMMARE - Cinque persone contagiate in due nuclei familiari. Sono le conseguenze di un funerale che è stato celebrato la scorsa settimana a Grottammare. Una cerimonia alla quale ...

