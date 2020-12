Barella lacrime e cuore: principe nerazzurro nella sua Cagliari (Di domenica 13 dicembre 2020) Gol e assist per Nicolò Barella, uomo copertina di un Cagliari-Inter nel quale il centrocampista nerazzurro ha combattuto contro le emozioni del passato Nel caso esistesse una partita nella quale Nicolò Barella non avrebbe mai voluto incidere, indubbiamente sarebbe stata quella della Sardegna Arena. Invece è toccato proprio al principe del centrocampo nerazzurro restituire entusiasmo alla formazione di Antonio Conte. «Sono contentissimo anche se mi dispiace un po’ di aver fatto gol al Cagliari. È sempre emozionante e difficile tornare qui, però sono un professionista e devo affrontare queste partite come so fare e devo dare il massimo per la mia squadra». Questo un piccolo estratto del Nicolò-pensiero ai microfoni di Dazn. Uno stato d’animo ben ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Gol e assist per Nicolò, uomo copertina di un-Inter nel quale il centrocampistaha combattuto contro le emozioni del passato Nel caso esistesse una partitaquale Nicolònon avrebbe mai voluto incidere, indubbiamente sarebbe stata quella della Sardegna Arena. Invece è toccato proprio aldel centrocamporestituire entusiasmo alla formazione di Antonio Conte. «Sono contentissimo anche se mi dispiace un po’ di aver fatto gol al. È sempre emozionante e difficile tornare qui, però sono un professionista e devo affrontare queste partite come so fare e devo dare il massimo per la mia squadra». Questo un piccolo estratto del Nicolò-pensiero ai microfoni di Dazn. Uno stato d’animo ben ...

