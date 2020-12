Vi spiego perché Salvini ha spiazzato Conte. Scrive Giubilei (Di sabato 12 dicembre 2020) Abituati per mesi alla martellante e stucchevole retorica della destra sovranista irresponsabile che in un momento difficile per il Paese non aiuta il governo, protestando senza avanzare proposte, l’intervento di ieri di Matteo Salvini dimostra, se mai ce ne fosse stato il bisogno, l’esatto contrario e spiega l’evoluzione in atto dalle parti di Via Bellerio. La pandemia ha stravolto il Contesto politico ed è impossibile continuare a pensare con le stesse categorie di mesi fa. Il leader della Lega lo ha capito e sta cambiando il proprio messaggio politico offrendo l’immagine di un’opposizione ferma e decisa ma al tempo stesso responsabile. Una metamorfosi premiata anche dai sondaggi delle ultime settimane che attestano una crescita della Lega; il ruolo giocato da Marcello Pera, una maggiore apertura verso il mondo culturale e delle fondazioni ne sono la ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Abituati per mesi alla martellante e stucchevole retorica della destra sovranista irresponsabile che in un momento difficile per il Paese non aiuta il governo, protestando senza avanzare proposte, l’intervento di ieri di Matteodimostra, se mai ce ne fosse stato il bisogno, l’esatto contrario e spiega l’evoluzione in atto dalle parti di Via Bellerio. La pandemia ha stravolto ilsto politico ed è impossibile continuare a pensare con le stesse categorie di mesi fa. Il leader della Lega lo ha capito e sta cambiando il proprio messaggio politico offrendo l’immagine di un’opposizione ferma e decisa ma al tempo stesso responsabile. Una metamorfosi premiata anche dai sondaggi delle ultime settimane che attestano una crescita della Lega; il ruolo giocato da Marcello Pera, una maggiore apertura verso il mondo culturale e delle fondazioni ne sono la ...

