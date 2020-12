Serie C, girone C: la Juve Stabia archivia la pratica potenza, campani al sesto posto. La classifica aggiornata (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juve Stabia supera 2-0 il potenza e porta a casa tre punti importanti.I campani aprono la quindicesima giornata del girone C battendo i lucani con un gol per tempo: al 32' vantaggio gialloblu firmato Scaccabarozzi, la chiude al 76' una rete di Bubas. Vittoria importante quella ottenuta dalle 'Vespe' che si portano così a quota 21 in classifica, appaiando al sesto posto Avellino e Foggia.classificaTernana 36*Bari 29**Teramo 25**Catanzaro 22*Juve Stabia 21Avellino 21 ***Foggia 21*Catania 20*Turris 20****Vibonese 17*Palermo 16**Virtus Francavilla 14*Casertana 15***Monopoli 13***Paganese 12*Viterbese 11**potenza 10Bisceglie 10 ***Cavese 6*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Lasupera 2-0 ile porta a casa tre punti importanti.Iaprono la quindicesima giornata delC battendo i lucani con un gol per tempo: al 32' vantaggio gialloblu firmato Scaccabarozzi, la chiude al 76' una rete di Bubas. Vittoria importante quella ottenuta dalle 'Vespe' che si portano così a quota 21 in, appaiando alAvellino e Foggia.Ternana 36*Bari 29**Teramo 25**Catanzaro 22*21Avellino 21 ***Foggia 21*Catania 20*Turris 20****Vibonese 17*Palermo 16**Virtus Francavilla 14*Casertana 15***Monopoli 13***Paganese 12*Viterbese 11**10Bisceglie 10 ***Cavese 6*** riguardano le gare in meno (da recuperare) e ...

SERIE C: vittoria senza troppi affanni della Juve Stabia sul Potenza

Tre punti conquistati dalla Juve Stabia al cospetto del Potenza, in occasione dell’anticipo della 15/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 che premia meritatamente la formazione ...

