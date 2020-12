Se il web diventa bacchettone. Contro la dittatura delle pecette su capezzoli e genitali

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) C’era, molti anni fa, un film, “Vedo nudo”, con Nino Manfredi, si ironizzava sull’ossessione “bacchettona” circa il disvelamento del corpo, la nudità, lì a mostrarsi, esporsi, di più, imporsi come conquista “civile”, forse anche “desiderante”,ogni delirio sessuofobico. La “Summer of love” a sorridere, idealmente, dallo sfondo del mondo liberato. Faccio ora caso che ormai nel dominio della rete, e non soltanto lì, qualora qualcuno volesse offrire al pubblico sguardo i propri- femminili, intendo - dovrà premurarsi preventivamente coprirli, mascherarli, travisarli di pixel; diversa sorte riguarda il posteriore, il sedere, il “culo”, al quale, chissà poi perché, sembra venga invece riconosciuto l’onore anatomico della monumentalità, della statuaria, dei ciclopi,naiadi, di Venere, dunque se ne consente la visione, ...