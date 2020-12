Real Madrid, Vinicius: «Io contro l’Atletico non ho mai perso» (Di sabato 12 dicembre 2020) Vinicius Junior ha parlato a poche ore dal derby di Madrid Vinicus Junior, attaccante del Real Madrid, ha parlato a poche dal derby contro l’Atletico Madrid lanciando la sfida ai rivali cittadini. «Il derby è una partita con una rivalità molto grande, in cui tutti i giocatori vogliono sempre dare il massimo e un momento in cui tutta la città si ferma per questa partita. Quando sono arrivato al Real Madrid, la mia seconda partita con il Castilla era contro l’Atlético. Pensavo che la rivalità fosse più a livello professionale, ma ho subito più di 20 falli a partita e hanno cercato di mordermi. Quando giochi contro l’Atlético vedi che è qualcosa di diverso. Hanno una grande squadra per cercare di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020)Junior ha parlato a poche ore dal derby diVinicus Junior, attaccante del, ha parlato a poche dal derbylanciando la sfida ai rivali cittadini. «Il derby è una partita con una rivalità molto grande, in cui tutti i giocatori vogliono sempre dare il massimo e un momento in cui tutta la città si ferma per questa partita. Quando sono arrivato al, la mia seconda partita con il Castilla eral’Atlético. Pensavo che la rivalità fosse più a livello professionale, ma ho subito più di 20 falli a partita e hanno cercato di mordermi. Quando giochil’Atlético vedi che è qualcosa di diverso. Hanno una grande squadra per cercare di ...

