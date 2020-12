Rai1 accoglie Mauro Corona Ma non era contro il Codice etico?

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 12 dicembre 2020), Linea Bianca Manon era «fuori dalla Rai»? Secondo ildi Viale Mazzini, sì. Per quello che aveva detto e fatto in tv, in pratica no. Lo scrittore friulano è infatti apparso nella puntata odierna di Linea Bianca con un contributo registrato in cui ha parlato di montagna e pubblicizzato il proprio libro. Che contraddizione! Proprio nei giorni in cui il caso dell’alpinista cacciato da Cartabianca è tornato a far discutere, il rupestreè riapparso sugli schermi del servizio pubblico. Non più su Rai3 – dove, per il momento, non mette piede – ma addirittura sulla rete ammiraglia.è infatti intervenuto a Linea Bianca, in collegamento con il conduttore Massimiliano Ossini. Su, lo ...