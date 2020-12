Perché a Ue e Italia servono investimenti in cybersecurity. Parla l’avv. Mele (Di sabato 12 dicembre 2020) “Appare evidente come ancora non sia chiaro ai nostri politici che senza protezione delle infrastrutture non c’è evoluzione tecnologica”. A sostenerlo, intervistato da Formiche.net, è Stefano Mele, partner dello studio legale Carnelutti e presidente della Commissione cibernetica del Comitato atlantico Italiano. Mele sfoglia il rapporto sugli investimenti in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi pubblicato ieri dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersecurity (Enisa) sulla base di un’indagine che ha coinvolto 251 organizzazioni pubbliche e private di diversi Paesi, tra cui Italia, Germania, Spagna, Francia e Polonia. Dal via libera alla direttiva Nis “sono passati quattro anni e mezzo”, continua Mele. “Un lungo periodo in cui, per giunta, la ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) “Appare evidente come ancora non sia chiaro ai nostri politici che senza protezione delle infrastrutture non c’è evoluzione tecnologica”. A sostenerlo, intervistato da Formiche.net, è Stefano, partner dello studio legale Carnelutti e presidente della Commissione cibernetica del Comitato atlanticono.sfoglia il rapporto sugliin tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi pubblicato ieri dall’Agenzia dell’Unione europea per la(Enisa) sulla base di un’indagine che ha coinvolto 251 organizzazioni pubbliche e private di diversi Paesi, tra cui, Germania, Spagna, Francia e Polonia. Dal via libera alla direttiva Nis “sono passati quattro anni e mezzo”, continua. “Un lungo periodo in cui, per giunta, la ...

team_world : E per la rubrica 'perché dormire quando puoi seguire eventi in streaming', ecco uno show che si svolgerà quando in… - amendolaenzo : Veti superati, accordo raggiunto all'#EUCO. Si conferma la condizionalità sullo stato di diritto. Adesso acceleriam… - chetempochefa : “Quel Mondiale è rimasto nell'immaginario collettivo della gente, perché non è stato un successo solo della squadra… - inapproprihate : RT @brachiosauroo: qui ma mi puzza ??? perché io vivendo in Italia posso fare poco se non firmare petizioni ma tipo??? le proteste per i ne… - icarvsgolden : @GiuliaAcquiesce no amo, da me in puglia si usa per dire questo, mentre menare in tutta Italia perché se non mi sb… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Italia Coronavirus, perché in Italia si muore più che altrove Corriere della Sera