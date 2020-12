“Messi al Napoli” | perché sarebbe più di una semplice suggestione

Leggi su altranotizia

(Di sabato 12 dicembre 2020)al, ormai non si parla d’altro. Ma sapetepotrebbe essere molto di più di unaal: ladi Boateng potrebbe essere molto di piùOrmai non si parla d’altro:al, è l’idea che ha avuto Boateng, suo ex compagno di squadra, nelle ultime ore. Il calciatore, che adesso milita nel Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Espn che stanno facendo il giro del mondo. Sì,basta anche solo pensare un trasferimento del genere e la fantasia dei tifosi si accende. E comincia ad elaborare., in effetti, quello che descrive Boatenguna specie di film, come lui stesso ammette. ...