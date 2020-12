Le Kung Fu Nuns scalano l’Himalaya per i bisognosi

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 12 dicembre 2020) In questo periodo di emergenza leFu(SuoreFu) prestano soccorso in villaggi isolati al confine tra India e Nepal. Sono centinaia le monache buddiste che sfidano le intemperie della montagna per portare cibo e aiuti sanitari a indigenti e malati che altrimenti non saprebbero come procurarseli. Come aiutano le popolazioni le