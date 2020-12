Inter, la missione di Conte: dimenticare il fallimento europeo, parte la rincorsa scudetto (Di sabato 12 dicembre 2020) L’Inter di Conte, dopo il flop in Champions League, cerca subito il riscatto nella trasferta di campionato contro il Cagliari dimenticare in fretta il flop in Champions League. Anche se non sarà facile. Questo l’imperativo di Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Una missione da non fallire per l’Inter dopo la cocente eliminazione in Europa e per dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato. Conte vuole colmare il gap dalla capolista Milan e cerca risposte importanti dai suoi ragazzi per mettersi subito alle spalle il fallimento europeo. L’ex Ct della Nazionale allontana le critiche e compatta l’ambiente nella conferenza stampa di vigilia della sfida della ‘Sardegna Arena’ al cospetto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) L’di, dopo il flop in Champions League, cerca subito il riscatto nella trasferta di campionato contro il Cagliariin fretta il flop in Champions League. Anche se non sarà facile. Questo l’imperativo di Antonioalla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Unada non fallire per l’dopo la cocente eliminazione in Europa e per dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato.vuole colmare il gap dalla capolista Milan e cerca risposte importanti dai suoi ragazzi per mettersi subito alle spalle il. L’ex Ct della Nazionale allontana le critiche e compatta l’ambiente nella conferenza stampa di vigilia della sfida della ‘Sardegna Arena’ al cospetto ...

Conte: “Ci rialzeremo. Eriksen? Arriverà il suo momento”

Le parole del tecnico dell'Inter in vista della trasferta di Cagliari: “Vedo troppa negatività. Bisogna restare compatti, uniti e fiduciosi”. Vidal ancora out ...

